На Львовщине 25 февраля правоохранители задержали 32-летнего мужчину. Он во время ссоры жестоко избил своего знакомого. Медики диагностировали пострадавшему черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер.

Инцидент произошел в городе Бибрка. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. К теме В Дрогобыче посреди улицы зарезали мужчину: предполагаемого убийцу задержали через 3 часа – фото Как мужчина избил своего знакомого Правоохранителям 25 февраля от медиков поступило сообщение о мужчине, который находится в одном из львовских медучреждений с диагнозами "черепно-мозговая травма и множественные переломы ребер".

Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 49-летний житель Винницкой области.

Также правоохранители выяснили, что травмы он мог получить в Бобрке.

К раскрытию преступления привлекли следователей, криминалистов, патрульных и сотрудников других служб полиции Львовщины.

Полицейские установили, что потерпевшего, который временно проживал в Бобрке, во время ссоры жестоко избил его знакомый, 32-летний местный житель.

Правоохоранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины Что грозит мужчине Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении.