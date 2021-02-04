На Львовщине мужчина избил друга до смерти и сбежал: его нашли в Бердянске
В Бердянске правоохранители задержали мужчину, причастного к совершению убийства на Львовщине. Злоумышленник избил до смерти своего знакомого в его собственном доме, после чего скрылся.
Источник: полиция Львовщины
Мужчина избил знакомого до смерти 14 января. К поиску беглеца привлекли оперативников уголовного розыска и сотрудников других подразделений полиции Львовской, Киевской и Донецкой областей.
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Как правоохранители задержали злоумышленника
- Правоохранители установили, что 14 января ранее неоднократно судимый 50-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства, убил своего знакомого.
- Злоумышленник пришел в гости к 39-летнему жителю одного из сел Львовщины.
- Между мужчинами возник конфликт, во время которого гость жестоко избил хозяина дома.
- Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия.
- Злоумышленник из дома скрылся.
- Правоохранители опросили жителей села и установили личность беглеца.
- К поиску злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска полиции Львовской, Киевской и Донецкой областей.
- Правоохранители нашли мужчину в Запорожской области, в Бердянске.
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершение умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
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