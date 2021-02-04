В Бердянске разыскали мужчину, убившего знакомого на Львовщине / Фото из открытых источников

В Бердянске правоохранители задержали мужчину, причастного к совершению убийства на Львовщине. Злоумышленник избил до смерти своего знакомого в его собственном доме, после чего скрылся.