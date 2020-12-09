В Перемышлянском районе Львовщины мужчина обокрал и сжег единственный в селе магазин. Правоохранители установили, что злоумышленник совершил еще 3 кражи. Мужчина нанес ущерб пострадавшим более чем на миллион гривен.

Мужчина обокрал и сжег магазин в селе Волков. Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как мужчина обокрал и сжег магазин

26-летний житель села Волков в мае 2020 года проник в помещение магазина в своем родном селе.

Мужчина похитил оттуда деньги и товары. После этого он поджег магазин и скрылся.

В результате пожара, в единственном в селе магазине сгорел товар и повредилось само здание.

Смотрите фото, как мужчина сжег магазин / Фото Львовской облпрокуратуры

Какое наказание суд вынес злоумышленнику

Прокурор Золочевской местной прокуратуры доказал в суде, что мужчина причастен еще к 3 кражам в Перемышлянском районе. В результате своих преступлений злоумышленник нанес ущерб более чем на миллион гривен.

Правоохранители завершили расследование. Суд признал мужчину виновным в кражах и назначил ему наказание – 6 лет за решеткой.