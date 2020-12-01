В Пустомытовском районе Львовщины 30 ноября мужчина погиб под колесами собственной подводы, которой перевозил дрова. Он упал с повозки, и та переехала мужчину.

Инцидент произошел на полевой дороге в селе Яструбков около 17:30. Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил женщину: фото Как мужчину переехала подвода 58-летний житель села Сороки Яворивского района перевозил дрова на своей подводе, которая была запряжена двумя лошадьми.

Однако он не справился с управлением и упал под колеса телеги.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он умер на месте происшествия.

Мужчина упал под телегу и погиб / Фото полиции Львовщины Правоохранители расследуют смерть мужчины Следователи открыли уголовное производство за нарушение действующих правил. Сейчас правоохранители пытаются установить точные причины гибели мужчины и все обстоятельства происшествия.