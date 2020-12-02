В Новояворовске, на Львовщине, 1 декабря 27-летний мужчина повредил машину соседки. Когда полицейские приехали на место вызова, злоумышленник на них напал.

Инцидент произошел около 14:20 на улице Вербицкого. За нападение на полицейских мужчине грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина напал на полицейских

В полицию около 14:20 позвонили местные жители.

Они рассказали, что на улице Вербицкого житель одного из домов повредил машину своей соседки и угрожает ей физической расправой.

Не теряя времени, полицейские отправились на место вызова.

Правоохранители просили 27-летнего мужчину прекратить конфликтовать и успокоиться.

Однако злоумышленник не реагировал на замечания и вел себя достаточно агрессивно.

Он начал бросать в полицейских разные вещи, а затем напал на одного из них.

Что грозит мужчине

Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении правоохранителей. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.