На Львовщине мужчина повредил авто соседки и напал на полицейских
В Новояворовске, на Львовщине, 1 декабря 27-летний мужчина повредил машину соседки. Когда полицейские приехали на место вызова, злоумышленник на них напал.
Инцидент произошел около 14:20 на улице Вербицкого. За нападение на полицейских мужчине грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина напал на полицейских
- В полицию около 14:20 позвонили местные жители.
- Они рассказали, что на улице Вербицкого житель одного из домов повредил машину своей соседки и угрожает ей физической расправой.
- Не теряя времени, полицейские отправились на место вызова.
- Правоохранители просили 27-летнего мужчину прекратить конфликтовать и успокоиться.
- Однако злоумышленник не реагировал на замечания и вел себя достаточно агрессивно.
- Он начал бросать в полицейских разные вещи, а затем напал на одного из них.
Что грозит мужчине
Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении правоохранителей. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – до 5 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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