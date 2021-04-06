На Львовщине мужчина убил собственного брата: злоумышленник взят под стражу – фото
В Бибрке 27 марта участковый офицер обнаружил тело 61-летнего мужчины. Правоохранители задержали главного подозреваемого в убийстве – 65-летнего брата погибшего. Суд в конце концов избрал ему меру пресечения.
Источник:Львовская облпрокуратура
За убийство собственного брата подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Мужчину убили деревянной палкой
- Правоохранители установили, что 2 брата, которые проживали вместе, 27 марта поссорились.
- Во время конфликта 65-летний мужчина ударил 61-летнего несколько раз палкой по голове.
- Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он погиб на месте происшествия.
В Бибрке мужчина убил собственного брата / Фото Львовской облпрокуратуры
Мужчине грозит до 15 лет за решеткой
Следователи сообщили 65-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.
Подозреваемому избрана мера пресечения / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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