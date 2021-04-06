В Бибрке 27 марта участковый офицер обнаружил тело 61-летнего мужчины. Правоохранители задержали главного подозреваемого в убийстве – 65-летнего брата погибшего. Суд в конце концов избрал ему меру пресечения.

За убийство собственного брата подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Мужчину убили деревянной палкой

Правоохранители установили, что 2 брата, которые проживали вместе, 27 марта поссорились.

Во время конфликта 65-летний мужчина ударил 61-летнего несколько раз палкой по голове.

Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он погиб на месте происшествия.



В Бибрке мужчина убил собственного брата / Фото Львовской облпрокуратуры

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой

Следователи сообщили 65-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.



Подозреваемому избрана мера пресечения / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры