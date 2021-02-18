На Львовщине мужчина погиб под колесами поезда сообщением Киев – Ивано-Франковск
На Львовщине мужчина попал под колеса поезда / Фото из открытых источников
Возле Ходорова, что на Львовщине, 17 февраля поезд сообщением Киев – Ивано-Франковск сбил 60-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погиб на месте происшествия.
Источник:ZAXID.NET
Авария произошла в селе Черный остров, который расположен в 10 километрах от Ходорова. Правоохранители установили личность погибшего.
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Как поезд сбил мужчину
- Поезд сообщением Киев – Ивано-Франковск около 21:10 сбил мужчину.
- Инцидент произошел на остановке в селе Черный остров.
- Утром следующего дня, 18 февраля, правоохранителям удалось установить личность погибшего.
- Им оказался 60-летний местный житель.
- Из-за аварии задержка поезда сообщением Киев – Ивано-Франковск составляла 25 минут.
Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства аварии.
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