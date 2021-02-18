Возле Ходорова, что на Львовщине, 17 февраля поезд сообщением Киев – Ивано-Франковск сбил 60-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Авария произошла в селе Черный остров, который расположен в 10 километрах от Ходорова. Правоохранители установили личность погибшего.

К теме Сбил девушку на пешеходном переходе: во Львове водителя приговорили к нескольким годам за решеткой

Как поезд сбил мужчину

Поезд сообщением Киев – Ивано-Франковск около 21:10 сбил мужчину.

Инцидент произошел на остановке в селе Черный остров.

Утром следующего дня, 18 февраля, правоохранителям удалось установить личность погибшего.

Им оказался 60-летний местный житель.

Из-за аварии задержка поезда сообщением Киев – Ивано-Франковск составляла 25 минут.

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства аварии.

Обратите внимание! Между железнодорожными станциями Киев и Ивано-Франковск ежедневно курсируют 7 пассажирских поездов, которые едут через Львовскую область.