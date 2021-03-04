На Львовщине следователи сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными 59-летнему мужчине. Он застрелил 2 собак своего соседа, которые бегали по полю и никому не угрожали.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.

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Как мужчина убил 2 собак

В декабре 2020 года в одном из сел Червоноградского района 59-летний местный житель со двора своего дома несколько раз выстрелил в 2 собак своего соседа.

Четвероногие в то время бегали на пастбище и никак не угрожали людям.

Ротвейлер и алабай получили огнестрельные ранения.

Одна собака погибла на месте происшествия, а другая – на следующий день.



Во Львовской области мужчина расстрелял 2 собак / Фото Львовской облпрокуратуры

Злоумышленнику сообщили о подозрении

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "жестоком обращении с животными, в результате которого они умерли". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.



Оба пса погибли / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры