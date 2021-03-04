Во Львовской области мужчина застрелил 2 собак: ему грозит тюрьма – фото 18+
На Львовщине следователи сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными 59-летнему мужчине. Он застрелил 2 собак своего соседа, которые бегали по полю и никому не угрожали.
Источник:Львовская облпрокуратура
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.
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Как мужчина убил 2 собак
- В декабре 2020 года в одном из сел Червоноградского района 59-летний местный житель со двора своего дома несколько раз выстрелил в 2 собак своего соседа.
- Четвероногие в то время бегали на пастбище и никак не угрожали людям.
- Ротвейлер и алабай получили огнестрельные ранения.
- Одна собака погибла на месте происшествия, а другая – на следующий день.
Во Львовской области мужчина расстрелял 2 собак / Фото Львовской облпрокуратуры
Злоумышленнику сообщили о подозрении
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "жестоком обращении с животными, в результате которого они умерли". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.
Оба пса погибли / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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