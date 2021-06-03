Инцидент произошел в 17:00 в селе Рудники. Пострадавший попал в больницу.

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Мужчина загорелся во время сжигания мусора

Спасателям в 20:12 поступило сообщение, что в селе Рудники примерно в 17:00 возник пожар на открытой территории.

Огонь уничтожил 0,5 квадратного метра мусора.

В результате пожара пострадал 52-летний мужчина.

Он получил ожоги лица, головы, шеи и обоих предплечий I – III степени.

Пострадавшего госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Пожарно-спасательные подразделения на место пожара не вызывали.

Обратите внимание! На Львовщине 12 мая произошел похожий случай. 52-летний мужчина жег траву и его одежда загорелась. Пострадавший также попал в больницу с тяжелыми ожогами.

Поджигателям мусора и травы грозят штрафы

Сотрудники ГСЧС отмечают, что сжигать сухую траву и мусор запрещено. Согласно украинскому законодательству, за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В 2020 году в Украине существенно увеличили размер штрафа за сжигание сухостоя. Сейчас минимальный штраф составляет 3 тысячи 60 гривен. За повреждение растительного покрова виновника могут оштрафовать от 91 тысячи 80 гривен до 153 тысяч гривен.

Также следует помнить, что в результате пожаров огонь уничтожает не только сухую траву, но и растения, насекомых, зверей и птиц.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала