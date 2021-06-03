На Львовщине во время сжигания мусора загорелся мужчина: он получил тяжелые ожоги

В Стрыйском районе Львовщины 1 июня мужчина жег мусор и ненароком загорелся сам. Он получил тяжелые ожоги лица, шеи и рук.
Инцидент произошел в 17:00 в селе Рудники. Пострадавший попал в больницу.
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Мужчина загорелся во время сжигания мусора
- Спасателям в 20:12 поступило сообщение, что в селе Рудники примерно в 17:00 возник пожар на открытой территории.
- Огонь уничтожил 0,5 квадратного метра мусора.
- В результате пожара пострадал 52-летний мужчина.
- Он получил ожоги лица, головы, шеи и обоих предплечий I – III степени.
- Пострадавшего госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.
- Пожарно-спасательные подразделения на место пожара не вызывали.
Поджигателям мусора и травы грозят штрафы
Сотрудники ГСЧС отмечают, что сжигать сухую траву и мусор запрещено. Согласно украинскому законодательству, за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В 2020 году в Украине существенно увеличили размер штрафа за сжигание сухостоя. Сейчас минимальный штраф составляет 3 тысячи 60 гривен. За повреждение растительного покрова виновника могут оштрафовать от 91 тысячи 80 гривен до 153 тысяч гривен.
Также следует помнить, что в результате пожаров огонь уничтожает не только сухую траву, но и растения, насекомых, зверей и птиц.