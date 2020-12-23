Задрал юбку и тянул за руки: на Львовщине мужчину будут судить за попытку изнасилования
На Львовщине будут судить мужчину за попытку изнасилования. Злоумышленник в один день пытался изнасиловать 2 девушек – на одну напал на остановке, а другую преследовал и избил.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве и попытке изнасилования. Золочевская местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
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Как мужчина напал на девушек
- 27-летний житель села Волица Мостиского района в сентябре 2020 года напал на девушку на автобусной остановке в центре Перемышлян.
- Мужчина не обращал внимания на присутствие людей рядом и приставал к девушке – он задрал ей юбку и тянул за руки.
- В тот же день злоумышленник напал на другую девушку, несмотря на светлое время суток.
- Мужчина преследовал свою жертву. Когда злоумышленник наконец ее догнал, то, применяя физическое насилие, пытался изнасиловать девушку.
- Однако пострадавшая все же смогла вырваться от нападавшего и убежать.
Девушки быстро распознали нападавшего / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит злоумышленнику
Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве и попытке изнасилования. За такие преступления мужчине грозит наказание – до 6 лет за решеткой.
Учитывая все обстоятельства совершенных преступлений, злоумышленнику избрали самую строгую меру пресечения – сейчас он находится под стражей.
Вскоре суд решит дальнейшую судьбу мужчины.
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