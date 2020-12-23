На Львовщине будут судить мужчину за попытку изнасилования. Злоумышленник в один день пытался изнасиловать 2 девушек – на одну напал на остановке, а другую преследовал и избил.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в хулиганстве и попытке изнасилования. Золочевская местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как мужчина напал на девушек

27-летний житель села Волица Мостиского района в сентябре 2020 года напал на девушку на автобусной остановке в центре Перемышлян.

Мужчина не обращал внимания на присутствие людей рядом и приставал к девушке – он задрал ей юбку и тянул за руки.

В тот же день злоумышленник напал на другую девушку, несмотря на светлое время суток.

Мужчина преследовал свою жертву. Когда злоумышленник наконец ее догнал, то, применяя физическое насилие, пытался изнасиловать девушку.

Однако пострадавшая все же смогла вырваться от нападавшего и убежать.

Девушки быстро распознали нападавшего / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве и попытке изнасилования. За такие преступления мужчине грозит наказание – до 6 лет за решеткой.

Учитывая все обстоятельства совершенных преступлений, злоумышленнику избрали самую строгую меру пресечения – сейчас он находится под стражей.

Вскоре суд решит дальнейшую судьбу мужчины.