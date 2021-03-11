В лесу вблизи села Лапаевка 8 марта нашли тело без вести пропавшего Ярослава Строгуша. 72-летний мужчина умер от травм, которые получил во время драки со своим сыном.

После драки мужчина ушел в лес, где через несколько дней умер. Правоохранители подозревают в смерти мужчины его 48-летнего сына.

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Пьяный сын жестоко избил своего отца

Правоохранители установили, что 5 марта 48-летний сын жестоко избил своего отца.

Он нанес мужчине многочисленные удары в голову и тело.

После этого 72-летний местный житель ушел из дома.

Полиция объявила его в розыск как без вести пропавшего.

Тело мужчины нашли в лесу вблизи Лапаевки только 8 марта.

Экспертиза установила, что он умер 7 марта в результате избиения.

Мужчине грозит тюрьма

Следователи сообщили мужчине о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений своему отцу, от которых тот скончался. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.