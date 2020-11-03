На Львовщине предпринимателя подозревают в присвоении 6,5 миллиона гривен: ремонтировал Охматдет
На Львовщине 3 ноября следователи сообщили предпринимателю о подозрении в присвоении более 6,5 миллиона гривен. Мужчина вносил ложные данные в документацию о стоимости ремонта львовской больницы.
Компания 34-летнего предпринимателя заменяла окна и двери областной больницы Охматдет. В актах приема работ мужчина существенно завысил стоимость энергосберегающих материалов. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина присвоил более 6,5 миллиона гривен
- В 2018 году львовская больница Охматдет заключила соглашение с предприятием, которое работает в сфере теплоэнергетики.
- Компания должна была провести в больнице ремонт.
- 34-летний житель Борислава, директор предприятия-подрядчика, в течение 2018–2019 годов вносил в документы по ремонту ложную информацию.
- Мужчина существенно завысил стоимость блоков для замены окон и дверей.
- Судебная экспертиза установила, что разница между рыночной стоимостью окон и ценой, которую предприниматель внес в документацию, составляет 6,58 миллиона гривен.
Мужчина завысил стоимость ремонта на 6,5 миллиона гривен / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили директору компании-подрядчика о подозрении в присвоении и растрате денег в особо крупных размерах. За такое преступление мужчине грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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