На Львовщине началась вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer
Во Львов 18 апреля прибыло 1170 доз вакцины Pfizer. Две мобильные бригады начали делать прививки жителям Львовщины.
Источник:ЛОГА
На Львовщине от коронавируса вакцинировались почти 35 тысяч человек. Прививки делали препаратами Covishield и CoronaVac.
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На Львовщине началась вакцинация Pfizer
Всего Украина получила 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer-BioNTech. Во Львов направили 1170 доз этого препарата. Поэтому на Львовщине начали прививаться вакциной Pfizer. Вакцинацию в пределах области будет проводить бригада диагностического центра, а во Львове будет работать бригада 4 городской клинической больницы.
Региональный координатор по вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут рассказал, что вместе с вакцинами на Львовщину привезли раствор для разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.
Вакциной Pfizer-BioNTech в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Затем работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников,
– добавил Когут.
За каждым человеком, который получит первую дозу вакцины Pfizer, зарезервируют вторую дозу из этой же партии. Интервал между введением двух доз препарата составляет 21 день.
Как можно записаться на вакцинацию против коронавируса
Записаться в список ожидания на прививку остаточными дозами вакцины можно несколькими путями:
- через государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дия";
- мобильное приложение "Дия";
- Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19;
- через семейного врача;
- отдельный портал Минздрава о вакцинации.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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