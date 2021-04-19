Во Львов 18 апреля прибыло 1170 доз вакцины Pfizer. Две мобильные бригады начали делать прививки жителям Львовщины.

На Львовщине от коронавируса вакцинировались почти 35 тысяч человек. Прививки делали препаратами Covishield и CoronaVac.

Интересно Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и пациентов в больницах

На Львовщине началась вакцинация Pfizer

Всего Украина получила 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer-BioNTech. Во Львов направили 1170 доз этого препарата. Поэтому на Львовщине начали прививаться вакциной Pfizer. Вакцинацию в пределах области будет проводить бригада диагностического центра, а во Львове будет работать бригада 4 городской клинической больницы.

Региональный координатор по вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут рассказал, что вместе с вакцинами на Львовщину привезли раствор для разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Вакциной Pfizer-BioNTech в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Затем работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников,

– добавил Когут.

За каждым человеком, который получит первую дозу вакцины Pfizer, зарезервируют вторую дозу из этой же партии. Интервал между введением двух доз препарата составляет 21 день.

Интересно! Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Заявленная эффективность составляет 95%.

Как можно записаться на вакцинацию против коронавируса

Записаться в список ожидания на прививку остаточными дозами вакцины можно несколькими путями:

через государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дия";

мобильное приложение "Дия";

Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19;

через семейного врача;

отдельный портал Минздрава о вакцинации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала