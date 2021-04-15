Будут вакцинировать педагогов: на Львовщине начали делать прививки вакциной CoronaVac
Львовщина получила более 11 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac BioNTech. С 15 апреля в области начинают делать этим препаратом прививки педагогам и маломобильным группам населения.
Источник:ЛОГА
По состоянию на 15 апреля на Львовщине уже провакцинировали 29 тысяч человек. Эти прививки делали вакциной Covishield.
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Педагогов будут вакцинировать препаратом CoronaVac
Львовщина получила 11,24 тысячи доз вакцины CoronaVac. Прививки этим препаратом будут делать педагогам, которые привлечены к проведению ВНО, маломобильным группам населения и их опекунам.
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что в области 4 бригады уже прошли обучение по работе с этим препаратом – медики Моршинской городской больницы, Золочевской районной больницы, Яворовской районной больницы и 6 городской коммунальной поликлиники Львова.
Дальнейшее участие в вакцинации будут принимать все мобильные бригады, которые были обучены для работы с AstraZeneca (Covishield). Таким образом мы увеличим охват вакцинацией населения нашей области и уменьшим риск распространения болезни,
– добавил чиновник.
CoronaVac является инактивированной вакциной, срок годности которой составляет 24 месяца. Перевозить и хранить препарат можно при температуре +2...+8 градусов. Вакцина выпускается во флаконах на 1 дозу.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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