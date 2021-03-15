С начала первого этапа вакцинации от коронавируса, который начался 25 февраля, прививки получили почти 2 тысячи медиков. Кроме того, в области начали вакцинировать лидеров общественного мнения – публичных людей и общественных активистов.

С 15 марта вакцинацию во Львовской области начали проводить 9 мобильных бригад. Во Львове прививки проводят 5 бригад, а в районах – 4.

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Первую дозу вакцины получили почти 1,9 тысячи медиков

По состоянию на утро 15 марта первую дозу вакцины Covishield получили 1899 людей. В основном, вакцинировали работников больниц, где лечат больных коронавирусом.

Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра, координатор по вакцинации Олег Когут рассказал, что в ковидных больницах провакцинировали всех медработников, которые этого хотели. Сейчас мобильные бригады проводят прививки другим медработникам – семейным врачам, работникам поликлиник и тому подобное.

Львовская область занимает 11 место среди областей Украины по количеству проведенных прививок. В соседней Тернопольской области провакцинировали более 3,38 тысячи человек, поэтому она заняла 4 место. В Донецкой области прививки получили более 5 тысяч человек.

Отстаем, потому что, во-первых, львовские городские мобильные бригады в выходные не работают. Во-вторых, у нас очень мало людей вакцинируется. А Донецкая, Луганская области имеют большее количество провакцинированных лиц за счет военных,

– отметил Когут.

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Во Львовской области начинают вакцинировать публичных людей

С 15 марта начинают делать прививки публичным людям, которые зарегистрировались на вакцинацию. Их будут вакцинировать остатками доз вакцин от коронавируса, ведь в одном флаконе есть 10 доз, и хранить его можно лишь 6 часов после открытия. Поэтому 1 марта Минздрав позволил вакцинировать остатками доз лидеров общественных мнений для популяризации вакцинации. Для записи в очередь на прививку нужно заполнить онлайн-анкету.

"Мобильным бригадам переданы списки лиц, которые зарегистрировались на вакцинацию. И если будут остаточные дозы вакцины, они будут звонить людям из списка и приглашать на вакцинацию. Если человек не может подъехать по тем или иным причинам, пригласят другого человека из списка", – рассказала заведующая отделом Львовского центра общественного здоровья Ульяна Жемелко.

На вакцинацию уже записались 437 человек. По словам Жемелко, это не только львовяне, но и жители разных районов области. Ежедневно в список вакцинации записываются около 100 желающих.

Важно! Лаборатории Львовской области 15 марта подтвердили коронавирус у 552 человек. В стационарах медучреждений области сейчас находятся 2238 больных, в реанимации – 180, а на ИВЛ – 49. По количеству больных Львовская область оказалась на 2 месте в Украине, больше только в Житомирской области – 778.