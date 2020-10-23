На Львовщине начнут действовать новые усиленные карантинные ограничения: детали
На Львовщине с 26 октября начнут действовать новые карантинные ограничения. Почти во всех районах области установили оранжевый уровень эпидемической опасности. В красную зону попал Сокальский район.
Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела уровни эпидемической опасности в областях Украины 23 октября. В оранжевую зону перешли даже те районы Львовской области, которые до сих пор были в зеленой. Об этом сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.
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В каких районах ужесточили карантинные ограничения
Новые карантинные ограничения на Львовщине начнут действовать с 26 октября. Через неделю их пересмотрят.
В красную зону попал Сокальский район. Во всех остальных районах Львовщины установили оранжевый уровень эпидемической опасности.
Какие районы попали в оранжевую зону:
- Бродовский;
- Бусский;
- Городоцкий;
- Дрогобычский;
- Жидачевский;
- Жолковский;
- Золочевский;
- Каменка-Бугский;
- Николаевский;
- Мостисский;
- Перемышлянский;
- Пустомытовский;
- Радеховский;
- Самборский;
- Сколевский;
- Старосамборский;
- Стрыйский;
- Турковский;
- Яворивский.
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Какие города Львовщины попали в оранжевую зону:
- Львов;
- Борислав;
- Дрогобыч;
- Моршин;
- Новый Раздел;
- Самбор;
- Стрый;
- Трускавец;
- Червоноград.
Какие ограничения действуют в оранжевой и красной зонах
В оранжевой зоне запрещается:
- деятельность хостелов и гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- работа спортзалов и учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди;
- действует ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек на событие;
В красной зоне запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учреждений школ, детсадов, университетов и тому подобное;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Независимо от уровня эпидемической опасности на всей территории Украины необходимо носить маски или респираторы в помещении и транспорте и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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Адаптивный карантин: новые ограничения на Львовщине / инфографика 24 канала