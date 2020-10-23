На Львовщине с 26 октября начнут действовать новые карантинные ограничения. Почти во всех районах области установили оранжевый уровень эпидемической опасности. В красную зону попал Сокальский район.

Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела уровни эпидемической опасности в областях Украины 23 октября. В оранжевую зону перешли даже те районы Львовской области, которые до сих пор были в зеленой. Об этом сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.

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В каких районах ужесточили карантинные ограничения

Новые карантинные ограничения на Львовщине начнут действовать с 26 октября. Через неделю их пересмотрят.

В красную зону попал Сокальский район. Во всех остальных районах Львовщины установили оранжевый уровень эпидемической опасности.

Обратите внимание! Старосамборский, Турковский, Жидачевский и Сколевский районы Львовщины до сих пор находились в зеленой зоне, а большинство других – в желтой.

Какие районы попали в оранжевую зону:

Бродовский;

Бусский;

Городоцкий;

Дрогобычский;

Жидачевский;

Жолковский;

Золочевский;

Каменка-Бугский;

Николаевский;

Мостисский;

Перемышлянский;

Пустомытовский;

Радеховский;

Самборский;

Сколевский;

Старосамборский;

Стрыйский;

Турковский;

Яворивский.

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Какие города Львовщины попали в оранжевую зону:

Львов;

Борислав;

Дрогобыч;

Моршин;

Новый Раздел;

Самбор;

Стрый;

Трускавец;

Червоноград.

Какие ограничения действуют в оранжевой и красной зонах

В оранжевой зоне запрещается:

деятельность хостелов и гостиниц;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

работа спортзалов и учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди;

действует ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек на событие;

В красной зоне запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учреждений школ, детсадов, университетов и тому подобное;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Независимо от уровня эпидемической опасности на всей территории Украины необходимо носить маски или респираторы в помещении и транспорте и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Адаптивный карантин: новые ограничения на Львовщине / инфографика 24 канала