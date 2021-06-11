Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении.

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Житель Львовской области совершил убийство в Польше

Правоохранители установили, что в декабре 2003 года примерно в 7:00 в гмине Образув Свентокшинского воеводства Сандомирского уезда в Польше украинец убил мужчину.

В момент совершения преступления он был пьян.

Житель Львовской области на территории складских помещений во время конфликта с гражданином Польши схватился за молоток.

Он нанес многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям своего оппонента.

Поляк получил тяжелые травмы и умер на месте инцидента.

Злоумышленник после этого вернулся в Украину.

Правоохранители почти завершили расследование

По информации ZAXID.NET польские правоохранители, которые расследовали это убийство, обратились к Украине с ходатайством о предоставлении международной правовой помощи. Наконец следователи Дрогобычского отдела полиции задержали 53-летнего жителя района. Его взяли под стражу и сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой. Сейчас следователи принимают меры для завершения досудебного расследования. Вскоре обвинительный акт в отношении злоумышленника направят в суд.

Обратите внимание! В США недавно также раскрыли устаревшее убийство. Полиции штата Иллинойс понадобилось 50 лет, чтобы установить злоумышленника, зарезавшего девочку-подростка. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.