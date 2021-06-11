Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении.
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Житель Львовской области совершил убийство в Польше
- Правоохранители установили, что в декабре 2003 года примерно в 7:00 в гмине Образув Свентокшинского воеводства Сандомирского уезда в Польше украинец убил мужчину.
- В момент совершения преступления он был пьян.
- Житель Львовской области на территории складских помещений во время конфликта с гражданином Польши схватился за молоток.
- Он нанес многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям своего оппонента.
- Поляк получил тяжелые травмы и умер на месте инцидента.
- Злоумышленник после этого вернулся в Украину.
Правоохранители почти завершили расследование
По информации ZAXID.NET польские правоохранители, которые расследовали это убийство, обратились к Украине с ходатайством о предоставлении международной правовой помощи. Наконец следователи Дрогобычского отдела полиции задержали 53-летнего жителя района. Его взяли под стражу и сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой. Сейчас следователи принимают меры для завершения досудебного расследования. Вскоре обвинительный акт в отношении злоумышленника направят в суд.