На Львовщине немного уменьшилось количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. Однако в ЛОГА отметили, что это не свидетельствует об улучшении эпидемситуации в области.

По состоянию на 20 апреля в медучреждениях области лечатся более 3000 пациентов с коронавирусом. 226 человек находятся в реанимации, а 59 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине до сих пор напряженная

Директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис рассказал, что ситуация с коронавирусом в области остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества больных COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, медучреждения Львовщины пока заполнены на 62,1%.

Ситуация на Львовщине остается напряженной. Даже несмотря на то, что в последние дни у нас есть тенденции к уменьшению подтвержденных случаев COVID, коэффициент выявленных случаев достаточно высокий,

– отметил Чемерис.

По его словам, если проанализировать количество обращений в стационары в течение последней недели, то некоторые положительные сдвиги есть, так как количество госпитализированных на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней уменьшилось. Однако, по словам чиновника, говорить об улучшении эпидемситуации в области пока не приходится.

"Вчерашняя статистика – около 240 госпитализированных пациентов. Это, в основном, люди молодого возраста, с тяжелыми формами пневмонии, кислородозависимые и нуждающиеся в интенсивном лечении с момента попадания в стационар", – добавил Чемерис.

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На Львовщине продолжается вакцинация от коронавируса

Во время брифинга в ЛОГА также отметили, что по состоянию на 20 апреля вакцинировались более 36,75 тысячи жителей Львовщины. Область занимает 2 место по темпам вакцинации в Украине.

Больше всего людей получили дозу вакцины Covieshield – более 36,28 тысячи. Препаратом Coronavac провакцинировали 343 жителей области, а Pfizer – 126 человек.

В целом на Львовщине работает 9 мобильных бригад, которые делают прививки вакциной Covieshield. В свою очередь, 3 бригады работают с вакциной Coronavac, а 2 – с препаратом Pfizer. Сейчас в области продолжается обучение дополнительных бригад, поэтому их количество будет расти.

Обратите внимание! Львовщина находится в красной карантинной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 каналу