На Львовщине правоохранители 11 февраля сообщили мужчине о подозрении в загрязнении земель вредными отходами. Подозреваемый выбросил животные останки возле Жовквы. Ему грозит немалый штраф.

Инцидент произошел еще в 2016 году. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Как мужчина загрязнил землю вредными отходами

Правоохранители установили, что 60-летний местный житель несанкционированно выбросил отходы, оставшиеся у него после разделки туш животных.

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что в марте 2016 года на территории одного из продуктовых предприятий подозреваемый загрузил в прицеп останки животных.

После этого он вывез их на тракторе в поле вблизи села Воля-Высоцкая и сбросил в заранее выкопанные ямы.

Таким образом мужчина загрязнил земельный участок и создал опасность для жизни и здоровья людей.

Ведь животные решки способствуют накоплению в почве токсичных соединений, болезнетворных бактерий и паразитов, которые могут вызвать заболевания людей и животных.



Мужчина выбросил останки животных возле Жовквы / Фото полиции Львовщины

Мужчине сообщили о подозрении

Следователи 11 февраля сообщили злоумышленнику о подозрении в "загрязнении земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды. Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 8 тысяч гривен штрафа или лишение права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства преступления.