На Львовщине в Трускавце трое подростков воровали вещи из автомобилей. Полицейские сообщили им о подозрении. Теперь ребятам грозит тюрьма.

Подростки "работали" ночью. Самому младшему злоумышленнику всего 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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В чем подозревают подростков

Правоохранители подозревают ребят в 4 преступлениях, которые совершили в августе 2020 года.

Трое подростков в возрасте 13, 16 и 17 лет "работали" ночью – между 3 и 5 часами утра.

Ребята проникали в автомобили, которые владельцы оставляли на улице.

Подростки похищали из автомобилей автомагнитолы, инструменты, электронные гаджеты и другие вещи.

Правоохранители изъяли у ребят все похищенные вещи как вещественные доказательства.

Что угрожает подросткам

Двум ребятам в возрасте 16 и 17 лет следователи сообщили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители также направят в суд ходатайство о применении к 13-летнему парню принудительной воспитательной меры, потому что подросток на момент совершения преступлений еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Сейчас продолжается досудебное расследование.