На Львовщине Nissan переехал мужчину: водитель не заметил, что тот лежал на дороге – фото
На Львовщине 26 октября произошло ДТП. Машина Nissan Primera переехала мужчину, который лежал на дороге. Водитель его не заметил.
Инцидент случился в селе Жовтанцы Каменка-Бугского района около 20:40. Сейчас обстоятельства ДТП расследуют правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- На улице Куликовской на дороге лежал 66-летний местный житель.
- 37-летний водитель машины Nissan его не заметил и переехал.
- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
- Однако следователи не исключают вероятности, что пострадавший мог умереть еще до наезда машины.
- Тело мужчины направили на экспертизу.
Что грозит виновному в ДТП
Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. За такое преступление виновному грозит наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.
Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Водитель не заметил мужчину, который лежал на дороге / Фото полиции Львовщины