На Львовщине 26 октября произошло ДТП. Машина Nissan Primera переехала мужчину, который лежал на дороге. Водитель его не заметил.

Инцидент случился в селе Жовтанцы Каменка-Бугского района около 20:40. Сейчас обстоятельства ДТП расследуют правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Читайте также На Львовщине произошла крупное ДТП: машины разбило вдребезги – фото

Как произошла авария

На улице Куликовской на дороге лежал 66-летний местный житель.

37-летний водитель машины Nissan его не заметил и переехал.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Однако следователи не исключают вероятности, что пострадавший мог умереть еще до наезда машины.

Тело мужчины направили на экспертизу.

Обратите внимание! Будьте особенно осторожными, управляя автомобилем в позднее время суток. Тщательно соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательными. Это может сохранить вашу и чужую жизнь.

Что грозит виновному в ДТП

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. За такое преступление виновному грозит наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Водитель не заметил мужчину, который лежал на дороге / Фото полиции Львовщины