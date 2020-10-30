На Львовщине с 2 ноября начнут действовать новые карантинные ограничения. Почти во всех районах области установили оранжевый уровень эпидемической опасности. В красную зону попали 2 района области.

Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела уровни эпидемической опасности в областях Украины 30 октября. На Львовщине в красную зону попали 2 района. Об этом сообщил в телеграм министр Кабмина Олег Немчинов.

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В каких районах ужесточили карантинные ограничения

Новые карантинные ограничения на Львовщине начнут действовать с 2 ноября. Через неделю, 6 ноября в пятницу, их пересмотрят.

В красную зону попали Сокальский и Пустомытовский районы. Во всех остальных районах Львовщины установили оранжевый уровень эпидемической опасности.

Обратите внимание! Пустомытовский район Львовщины до сих пор находился в оранжевой зоне.

Какие районы попали в оранжевую зону:

Бродовский;



Бусский;



Городокский;



Дрогобычский;



Жидачовский;



Жолковский;



Золочевский;



Каменка-Бугский;



Николаевский;



Мостисский;



Перемышлянский;



Радеховский;



Самборский;



Сколевский;



Старосамборский;



Стрыйский;



Турковский;



Яворовский.

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Какие города Львовщины попали в оранжевую зону:

Львов;



Борислав;



Дрогобыч;



Моршин;



Новый Раздел;



Самбор;



Стрый;



Трускавец;



Червоноград.

Какие ограничения действуют в оранжевой и красной зонах

В оранжевой зоне запрещается:

деятельность хостелов и туристических баз;



деятельность развлекательных заведений;



плановые госпитализации в больнице;



спортзалы и учреждения культуры;



прием новых изменений в детские лагеря;



посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;



действует ограничение для массовых мероприятий – не более 20 человек на события.

В красной зоне запрещается:

работа общественного транспорта;



посещение учреждений школ, детсадов, университетов и тому подобное;



деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

На всей территории Украины людям необходимо носить маски или респираторы в помещении и транспорте и иметь при себе документы.



Адаптивный карантин: новые ограничения на Львовщине / Инфографика 24 канала