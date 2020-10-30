На Львовщине обновили карантинное зонирование: 2 района области попали в красную зону
На Львовщине с 2 ноября начнут действовать новые карантинные ограничения. Почти во всех районах области установили оранжевый уровень эпидемической опасности. В красную зону попали 2 района области.
Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела уровни эпидемической опасности в областях Украины 30 октября. На Львовщине в красную зону попали 2 района. Об этом сообщил в телеграм министр Кабмина Олег Немчинов.
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В каких районах ужесточили карантинные ограничения
Новые карантинные ограничения на Львовщине начнут действовать с 2 ноября. Через неделю, 6 ноября в пятницу, их пересмотрят.
В красную зону попали Сокальский и Пустомытовский районы. Во всех остальных районах Львовщины установили оранжевый уровень эпидемической опасности.
Какие районы попали в оранжевую зону:
- Бродовский;
- Бусский;
- Городокский;
- Дрогобычский;
- Жидачовский;
- Жолковский;
- Золочевский;
- Каменка-Бугский;
- Николаевский;
- Мостисский;
- Перемышлянский;
- Радеховский;
- Самборский;
- Сколевский;
- Старосамборский;
- Стрыйский;
- Турковский;
- Яворовский.
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Какие города Львовщины попали в оранжевую зону:
- Львов;
- Борислав;
- Дрогобыч;
- Моршин;
- Новый Раздел;
- Самбор;
- Стрый;
- Трускавец;
- Червоноград.
Какие ограничения действуют в оранжевой и красной зонах
В оранжевой зоне запрещается:
- деятельность хостелов и туристических баз;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- спортзалы и учреждения культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря;
- посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;
- действует ограничение для массовых мероприятий – не более 20 человек на события.
В красной зоне запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учреждений школ, детсадов, университетов и тому подобное;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
На всей территории Украины людям необходимо носить маски или респираторы в помещении и транспорте и иметь при себе документы.
Адаптивный карантин: новые ограничения на Львовщине / Инфографика 24 канала
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