Событие произошло в понедельник, 3 мая 2021 года примерно в 19:30. Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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На Львовщине обрушился мост

Разрушенный участок дороги водителям определенное время придется объезжать. Существует 2 альтернативных маршрута:

  • дорога "Жолква – Червоноград";
  • дорога "Буськ – Лопатин".

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