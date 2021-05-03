Событие произошло в понедельник, 3 мая 2021 года примерно в 19:30. Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
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На Львовщине обрушился мост
Разрушенный участок дороги водителям определенное время придется объезжать. Существует 2 альтернативных маршрута:
- дорога "Жолква – Червоноград";
- дорога "Буськ – Лопатин".
Обвал моста на Львовщине 3 мая 2021 года: смотрите видео Varta1
Обвал моста в Украине: последние новости
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