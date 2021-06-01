Дорога Бориня – Боберка разрушилась в селе Нижняя Яблонька. Она ведет к селам Верхняя Яблонька, Шандровец и Боберка.
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На Львовщине обвалилась недавно построенная дорога
- На Львовщине в селе Нижняя Яблонька произошел обвал на дороге Бориня – Боберка.
- Она проходит в села Верхняя Яблонька, Шандровец и Боберка.
- Поэтому, если будет идти дожди, вероятно, села, в которых проживают примерно 7000 человек вообще останутся без сообщения.
- Асфальтирование дороги Бориня – Боберка, будущего Карпатского круга, начали в 2020 году.
- Работы проводили от села Нижняя Яблонька в село Бориня.
- Этот участок дороги является частью Малого карпатского круга, что соединяет Львовщину и Закарпатье.
- Общая стоимость ремонтных работ составила примерно 420 миллионов гривен.
На Львовщине обвалилась новая дорога / Фото "Дело"
Она является частью Малого карпатского круга / Фото "Дело"
Дорога ведет к селам Верхняя Яблонька, Шандровец и Боберка. / Фото "Дело"