Стоимость работ – 420 миллионов гривен: на Львовщине обвалилась недавно построенная дорога

1 июня 2021 , 13:16
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Источник:

"Дело"

На Львовщине обвалилась часть дороги, которую совсем недавно построили. Она является частью Малого карпатского круга. Стоимость работ составила примерно 420 миллионов гривен.

Дорога Бориня – Боберка разрушилась в селе Нижняя Яблонька. Она ведет к селам Верхняя Яблонька, Шандровец и Боберка.

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На Львовщине обвалилась недавно построенная дорога

  • На Львовщине в селе Нижняя Яблонька произошел обвал на дороге Бориня – Боберка.
  • Она проходит в села Верхняя Яблонька, Шандровец и Боберка.
  • Поэтому, если будет идти дожди, вероятно, села, в которых проживают примерно 7000 человек вообще останутся без сообщения.
  • Асфальтирование дороги Бориня – Боберка, будущего Карпатского круга, начали в 2020 году.
  • Работы проводили от села Нижняя Яблонька в село Бориня.
  • Этот участок дороги является частью Малого карпатского круга, что соединяет Львовщину и Закарпатье.
  • Общая стоимость ремонтных работ составила примерно 420 миллионов гривен.
Обратите внимание! В селе Гаек 3 мая обрушился мост, который построили в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Реконструкцию переправы запланировали в лето 2021 года. Эксперты считают, что вероятной причиной инцидента стало движение грузовиков, которое было там запрещено.


 На Львовщине обвалилась новая дорога / Фото "Дело"


Она является частью Малого карпатского круга / Фото "Дело"


Дорога ведет к селам Верхняя Яблонька, Шандровец и Боберка. / Фото "Дело"

Автор: Ольга Котів