Безостановочно давал доллары: на Львовщине пьяный водитель сбил знак и хотел откупиться – видео
На Львовщине 8 декабря пьяный водитель съехал в кювет и сбил дорожный знак. Когда к нему подошли патрульные, он начал безостановочно давать им доллары лишь для того, чтобы не показывать документы и не проходить алкотест.
Инцидент произошел около 23:00 на трассе Киев – Чоп. Мужчина был так пьян, что едва стоял на ногах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина хотел откупиться от патрульных
- Около 23:00 патрульные получили сообщение о ДТП на трассе Киев – Чоп вблизи села Гамалиевка. Правоохранители сразу выехали на место вызова.
- Там они увидели, что машина Opel Movano сбила дорожный знак и съехала в кювет.
- Когда патрульные подошли ближе, они поняли, что водитель был очень пьян – мужчина не мог держаться на ногах и постоянно падал.
- Правоохранители попросили водителя показать документы, но мужчина вместо этого начал предлагать им 300 долларов, чтобы этого не делать.
- Патрульные неоднократно предостерегали 51-летнего львовянина об уголовной ответственности за предложение взятки. Однако мужчина это проигнорировал.
- Когда правоохранители предложили водителю пройти алкотест, он достал 100 долларов и снова пытался дать их патрульным.
Смотрите видео, как пьяный водитель съехал в кювет:
На водителя составили 2 протокола
Патрульные вызвали на место ДТП следственно-оперативную группу Пустомытовского отдела полиции. Водитель отказался от проверки на алкогольное опьянение. Однако на него составили 2 протокола:
- за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП,
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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