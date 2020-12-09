На Львовщине 8 декабря пьяный водитель съехал в кювет и сбил дорожный знак. Когда к нему подошли патрульные, он начал безостановочно давать им доллары лишь для того, чтобы не показывать документы и не проходить алкотест.

Инцидент произошел около 23:00 на трассе Киев – Чоп. Мужчина был так пьян, что едва стоял на ногах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины. Интересно Во Львове на рынке микроавтобус сбил пенсионерку: женщина в больнице – фото Как мужчина хотел откупиться от патрульных Около 23:00 патрульные получили сообщение о ДТП на трассе Киев – Чоп вблизи села Гамалиевка. Правоохранители сразу выехали на место вызова.

Там они увидели, что машина Opel Movano сбила дорожный знак и съехала в кювет.

Когда патрульные подошли ближе, они поняли, что водитель был очень пьян – мужчина не мог держаться на ногах и постоянно падал.

Правоохранители попросили водителя показать документы, но мужчина вместо этого начал предлагать им 300 долларов, чтобы этого не делать.

Патрульные неоднократно предостерегали 51-летнего львовянина об уголовной ответственности за предложение взятки. Однако мужчина это проигнорировал.

Когда правоохранители предложили водителю пройти алкотест, он достал 100 долларов и снова пытался дать их патрульным. Смотрите видео, как пьяный водитель съехал в кювет: На водителя составили 2 протокола Патрульные вызвали на место ДТП следственно-оперативную группу Пустомытовского отдела полиции. Водитель отказался от проверки на алкогольное опьянение. Однако на него составили 2 протокола: за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП,

за управление транспортным средством в состоянии опьянения.