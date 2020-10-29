На Львовщине Самборский горрайонный суд оштрафовал жителя одного из сел района за убийство соседской собаки. Мужчина должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа за издевательство над животным.

Соседская овчарка украла у мужчины курицу. За это он забил собаку сапой до смерти. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как мужчина убил овчарку

По материалам дела, 8 августа вечером житель села Зарайское Мирослав Канюк ударил соседскую овчарку сапой по голове.

Свидетелями жестокого убийства животного стали владелица собаки и ее сын. Женщина сразу позвонила в полицию. Правоохранители изъяли тело овчарки и сапу, которой ее убили.

Почему мужчина убил собаку

Во время судебного заседания, 23 октября, Канюк признался в преступлении и полностью признал свою вину.

Он рассказал, что в день убийства работал на огороде и услышал какой-то шум на своем дворе.

Мужчина подошел ближе и увидел, что соседская овчарка держит в зубах одну из его кур.

Канюк взял в руки сапу и ударил собаку по голове.

Мужчина уверял, что пса он убивать не хотел и даже не думал, что животное может умереть от такого удара.

По словам Канюка, он просто хотел утихомирить овчарку.

Какое наказание присудили мужчине

Судья, рассмотрев дело, решил, что достаточным наказанием для Канюка за убийство собаки будет штраф. Так, мужчину признали виновным в смерти животного и взыскали с него 17 тысяч гривен штрафа.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, потому что не прошло 30 дней с момента его провозглашения. Поэтому мужчина еще может подать апелляцию.