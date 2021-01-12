На курорте "Захар Беркут" остановилась канатная дорога: 14 человек зависли на высоте - фото
В селе Волосянка остановилась канатная дорога / ГСЧС Львовщины
На горнолыжном курорте "Захар Беркут", что на Львовщине в селе Волосянка, 12 января остановилась канатная дорога на гору Высокий Верх. 14 работников кресельного подъемника оказались в ловушке - их спасали чрезвычайники.
Инцидент случился в 9:51. Чтобы спасти людей, привлекли поисково-спасательную группу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как спасали людей
- Около 9:51 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Волосянка на горе Высокий Верх остановилась канатная дорога, на которой находилось 14 человек.
- Все они были работниками кресельного подъемника.
- К месту происшествия немедленно выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы.
- В 10:36 работники ГСЧС сняли людей с помощью альпинистского снаряжения.
- К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался.
- К проведению спасательных работ привлекли 5 работников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.
В ловушке оказались 14 человек / Фото ГСЧС Львовщины
К спасению людей привлекли поисково-спасательную группу / Фото ГСЧС Львовщины
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