На горнолыжном курорте "Захар Беркут", что на Львовщине в селе Волосянка, 12 января остановилась канатная дорога на гору Высокий Верх. 14 работников кресельного подъемника оказались в ловушке - их спасали чрезвычайники.

Инцидент случился в 9:51. Чтобы спасти людей, привлекли поисково-спасательную группу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. К теме В Славском остановилась канатная дорога: люди оказались в ловушке – фото Как спасали людей Около 9:51 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Волосянка на горе Высокий Верх остановилась канатная дорога, на которой находилось 14 человек.

Все они были работниками кресельного подъемника.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы.

В 10:36 работники ГСЧС сняли людей с помощью альпинистского снаряжения.

К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался.

К проведению спасательных работ привлекли 5 работников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.

В ловушке оказались 14 человек / Фото ГСЧС Львовщины

К спасению людей привлекли поисково-спасательную группу / Фото ГСЧС Львовщины