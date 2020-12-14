На Львовщине в Червонограде осудили 58-летнюю женщину за изготовление и сбыт наркотиков. Наркоторговцу вынесли приговор – 6 лет и 5 месяцев за решеткой с конфискацией имущества.

58-летняя женщина в течение 2019 года изготавливала и продавала "ширку". Червоноградский городской суд в конце вынес ей приговор. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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За что судили женщину

Следователи установили, что 58-летняя женщина в течение 2019 года изготовляла и сохраняла опий ацетилированный, более известный как "ширка".

Она продавала наркотики местным наркозависимым.

В приговоре суда отметили, что наркоторговец – родилась в Астрахани. Однако она является гражданкой Украины.

Женщина имеет третью группу инвалидности и ранее судима ни была.

Какой приговор вынес суд

Судья Червоноградского городского суда Андрей Жураковский 7 декабря исследовал все материалы дела и признал 58-летнюю женщину виновной в производстве, приобретении, хранении и изготовлении наркотиков с целью сбыта. Ей вынесли приговор – 6 лет и 5 месяцев за решеткой с конфискацией всего имущества.

Осужденная еще может подать апелляцию на решение суда в течение 30 дней со дня получения копий приговора.