На Львовщине 15 октября Николаевский суд приговорил 23-летнюю женщину за убийство. Она 29 сентября 2018 года зарезала мужчину, с которым жила в одной квартире.

Когда женщина убивала мужчину, она была пьяной. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как женщина убила своего сожителя

В Новом Роздоле пьяная женщина еще в 2018 году убила 27-летнего мужчину, с которым жила в одной квартире.

Она попала ножом ему прямо в грудь.

От полученных травм мужчина скончался.

Какой приговор вынес суд за убийство сожителя

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное убийство. Прокурор Золочевской прокуратуры доказал в суде, что именно эта женщина жестоко убила своего сожителя. Николаевский суд признал злоумышленницу виновной и приговорил ее к 8 годам за решеткой.