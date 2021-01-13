На Львовщине от отравления угарным газом погибли мать и ее 3-летний сын: фото
На Львовщине женщина и ее маленький сын погибли от отравления угарным газом / Полиция Львовщины
На Львовщине в поселке Ивано-Франково 12 января от отравления угарным газом погибли 29-летняя женщина и ее 3-летний сын. Тела погибших нашли в доме, который отапливался печью.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Точную причину смерти женщины и ее сына установит экспертиза. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как погибли мать и сын
- Правоохранителям 12 января поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов в поселке Ивано-Франково обнаружили тела 29-летней местной жительницы и ее 3-летнего сына.
- Правоохранители установили, что дом отапливался печью.
- По предварительным выводам, смерть матери и ее сына наступила в результате отравления угарным газом.
Мать и ее 3-летний сын погибли от отравления угарным газом / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Правоохранители назначении экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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