На Львовщине в поселке Ивано-Франково 12 января от отравления угарным газом погибли 29-летняя женщина и ее 3-летний сын. Тела погибших нашли в доме, который отапливался печью.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Точную причину смерти женщины и ее сына установит экспертиза. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как погибли мать и сын

Правоохранителям 12 января поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов в поселке Ивано-Франково обнаружили тела 29-летней местной жительницы и ее 3-летнего сына.

Правоохранители установили, что дом отапливался печью.

По предварительным выводам, смерть матери и ее сына наступила в результате отравления угарным газом.



Мать и ее 3-летний сын погибли от отравления угарным газом / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Правоохранители назначении экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! Угарный газ – убийца без цвета и запаха. Не забывайте регулярно проверять исправность отопительных приборов и тягу в каминах. Также нужно неукоснительно соблюдать правила обращения с различными типами отопителей. Это может сохранить здоровье и жизнь вам и вашим родным.