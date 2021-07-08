Мэр города Олег Канивец считает поступок парня провокацией. Он попросил СБУ присоединиться к расследованию.

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20-летний парень разбил кресты на кладбище

Примерно в 5:30 правоохранителям поступило сообщение от неравнодушного стрыянина.

Он рассказал, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько намогильных крестов и повредил памятники.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные.

Во время обследования территории кладбища они заметили мужчину, который как раз пытался повалить один из крестов на месте захоронения Сечевых Стрельцов.

Увидев полицейских, злоумышленник пытался скрыться, однако правоохранители догнали его и задержали.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Злоумышленником оказался 20-летний житель Стрыя.

Правоохранители установили, что всего он повредил 59 намогильных крестов и памятников.



Злоумышленник разбил почти 60 крестов / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Мэр Стрыя Олег Канивец рассказал в комментарии ZAXID.NET, что юноша был в неадекватном состоянии. Вероятно, перед инцидентом он употреблял наркотики или алкоголь. Злоумышленник разбил исключительно могилы Сечевых Стрельцов. Он поразбивал кресты, перевернул мусорники и повредил доску объявлений.

Я расцениваю это как провокацию, поскольку этого мужчину мог кто-то побудить к таким действиям. Поэтому я попросил присоединиться к расследованию Службу безопасности,

– отметил Канивец.

Следователи открыли уголовное производство за "осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины". Если вину парня докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Юноша был в неадекватном состоянии / Фото полиции Львовщины