Мэр города Олег Канивец считает поступок парня провокацией. Он попросил СБУ присоединиться к расследованию.
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20-летний парень разбил кресты на кладбище
- Примерно в 5:30 правоохранителям поступило сообщение от неравнодушного стрыянина.
- Он рассказал, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько намогильных крестов и повредил памятники.
- По указанному адресу немедленно выехали патрульные.
- Во время обследования территории кладбища они заметили мужчину, который как раз пытался повалить один из крестов на месте захоронения Сечевых Стрельцов.
- Увидев полицейских, злоумышленник пытался скрыться, однако правоохранители догнали его и задержали.
- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
- Злоумышленником оказался 20-летний житель Стрыя.
- Правоохранители установили, что всего он повредил 59 намогильных крестов и памятников.
Злоумышленник разбил почти 60 крестов / Фото полиции Львовщины
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Злоумышленнику грозит тюрьма
Мэр Стрыя Олег Канивец рассказал в комментарии ZAXID.NET, что юноша был в неадекватном состоянии. Вероятно, перед инцидентом он употреблял наркотики или алкоголь. Злоумышленник разбил исключительно могилы Сечевых Стрельцов. Он поразбивал кресты, перевернул мусорники и повредил доску объявлений.
Я расцениваю это как провокацию, поскольку этого мужчину мог кто-то побудить к таким действиям. Поэтому я попросил присоединиться к расследованию Службу безопасности,
– отметил Канивец.
Следователи открыли уголовное производство за "осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины". Если вину парня докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Юноша был в неадекватном состоянии / Фото полиции Львовщины