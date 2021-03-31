В Стрыйском районе Львовщины 30 марта перевернулся грузовик с цистерной, в которой перевозили 23 тонны битумной эмульсии. В результате ДТП вещество могло попасть в реку.

ДТП произошло около 22:41 возле села Козева Стрыйского района. Водитель грузовика госпитализирован. К теме Водителя зажало в салоне: вблизи Львова столкнулись 2 грузовика – фото Битумная эмульсия могла попасть в реку Чрезвычайникам около 22:41 поступило сообщение, что вблизи села Козева перевернулся грузовик Renault 430.

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В цистерне грузовика перевозили 23 тонны битумной эмульсии.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

В результате ДТП водитель получил травму. Мужчину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.

В результате аварии битумная эмульсия начала вытекать из цистерны в местный ручей.

Спасатели создали искусственную насыпь из песка, чтобы не допустить попадания вещества в реку Орява. Что такое битумная эмульсия?

Битумная эмульсия – это искусственный строительный материал, который состоит из водного раствора эмульгатора и нефтяного битума. Чаще всего ее используют при ремонте дорог, кровельных работах или гидроизоляции.

Авария произошла около 22:41 / Фото ГСЧС Львовщины

Перевернулся грузовик с битумной эмульсией​ / Фото ГСЧС Львовщины

Водитель получил травму / Фото ГСЧС Львовщины

Битум мог попасть в реку / Фото ГСЧС Львовщины

Спасатели создали искусственную насыпь​ / Фото ГСЧС Львовщины