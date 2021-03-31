На Львовщине перевернулся грузовик: 23 тонны битума могли попасть в реку – фото
На Львовщине перевернулся грузовик с битумом / ГСЧС Львовщины
В Стрыйском районе Львовщины 30 марта перевернулся грузовик с цистерной, в которой перевозили 23 тонны битумной эмульсии. В результате ДТП вещество могло попасть в реку.
Источник:ГСЧС Львовщины
ДТП произошло около 22:41 возле села Козева Стрыйского района. Водитель грузовика госпитализирован.
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Битумная эмульсия могла попасть в реку
- Чрезвычайникам около 22:41 поступило сообщение, что вблизи села Козева перевернулся грузовик Renault 430.
- Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
- В цистерне грузовика перевозили 23 тонны битумной эмульсии.
- На место происшествия немедленно выехали спасатели.
- В результате ДТП водитель получил травму. Мужчину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.
- В результате аварии битумная эмульсия начала вытекать из цистерны в местный ручей.
- Спасатели создали искусственную насыпь из песка, чтобы не допустить попадания вещества в реку Орява.
Что такое битумная эмульсия?
Битумная эмульсия – это искусственный строительный материал, который состоит из водного раствора эмульгатора и нефтяного битума. Чаще всего ее используют при ремонте дорог, кровельных работах или гидроизоляции.
Авария произошла около 22:41 / Фото ГСЧС Львовщины
Перевернулся грузовик с битумной эмульсией / Фото ГСЧС Львовщины
Водитель получил травму / Фото ГСЧС Львовщины
Битум мог попасть в реку / Фото ГСЧС Львовщины
Спасатели создали искусственную насыпь / Фото ГСЧС Львовщины
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