На Львовщине 25 февраля 23-летний пешеход напал на водителя из-за неправильной парковки. Во время драки злоумышленник нанес мужчине несколько ножевых ранений в живот, лицо и ноги.

Инцидент случился около 19:10. Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении. Читайте также Пьяный львовянин напал на патрульных с лопатой: видео Как пешеход напал на водителя Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел Стрыйщины во время конфликта тяжело ранили местного жителя.

По указанному адресу немедленно выехали правоохранители.

Они установили, что около 19:10 прохожий сделал пострадавшему, 31-летнему местному жителю, замечание относительно того, как он припарковал свой автомобиль.

Мужчины начали ссориться. Позже ссора переросла в драку, во время которой пешеход нанес водителю несколько ударов ножом и скрылся.

Медики диагностировали у пострадавшего "резаные раны лица, руки, ноги и проникающее ранение в области живота".

Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен 23-летний местный житель.

Пешеход напал на водителя с ножом / Фото полиции Львовщины Что грозит пешеходу Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой. Правоохранители 26 февраля сообщили пешеходу о подозрении. Следователи продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины