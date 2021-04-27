Правоохранители 24 апреля задержали пьяного 35-летнего мужчину. Он украл у односельчанина машину Mitsubishi Pajero, однако далеко отъехать не смог – горе-вор въехал в ограду соседнего дома.

Инцидент произошел в одном из сел Самборского района. Вскоре правоохранители сообщат злоумышленнику о подозрении.

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Пьяный мужчина украл авто и попал в ДТП

Около полуночи 24 апреля правоохранителям позвонил 66-летний житель одного из сел Самборского района.

Мужчина рассказал, что кто-то угнал его автомобиль Mitsubishi Pajero.

На место вызова немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники полиции.

Правоохранители нашли машину недалеко от места похищения.

Злоумышленник не справился с управлением и въехал в ограждение и стену дома.

После ДТП он не смог ехать дальше.

Полицейские выяснили, что к краже авто причастен 35-летний житель одного из сел района.

Также правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Мужчину задержали рядом с местом преступления / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Полицейские изъяли машину и направили ее на арестплощадку. Вскоре мужчине сообщат о подозрении в "незаконном завладении транспортным средством".

Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.