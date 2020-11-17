В селе Туринка Жовковского района 16 ноября пьяный пациент вместе со своими агрессивными друзьями напал на врачей скорой помощи. Медики приехали на вызов, потому что мужчина потерял сознание.

Когда медики оказывали пациенту помощь, он пришел в себя и начал их бить. На место инцидента пришлось вызвать полицию. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского областного центра экстренной медпомощи.

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Как мужчина напал на медиков

Около 6 часов вечера врачи скорой приехали на помощь мужчине, который потерял сознание.

В квартире, кроме пациента, были еще 2 его пьяных друзей – женщина и мужчина.

Медики начали обследовать мужчину. Во время того, как врачи вводили мужчине внутривенную инъекцию, его пьяная подруга начала ругаться и бросаться на медиков.

В себя пришел и сам пациент и тоже бросился на врачей с кулаками.

Медики вызвали полицию.

Что угрожает агрессивному мужчине и его друзьям

По информации ZAXID.NET, медикам удалось уклониться от ударов, когда агрессивный мужчина начал замахиваться на них кулаками и подручными предметами. Поэтому врачи не пострадали.

В полиции Львовщины рассказали, что в Туринке действительно случился такой инцидент и правоохранители выезжали на вызов.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Агрессивному мужчине и его друзьям грозит административная ответственность.