В Сокальском районе Львовщины 14 марта пьяный водитель BMW сбил велосипедиста. Пострадавший попал в больницу с многочисленными травмами.

Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала результат 0,6 промилле. Сейчас правоохранители проводят расследование.

К теме Выпил за рулем бутылку водки: в Польше задержали пьяного львовского дальнобойщика – фото

Помощник судьи сбил велосипедиста

По словам депутата Червоноградского райсовета Александра Климова, ДТП произошло около 19: 00 в селе Горбков, что в Сокальском районе.

Водитель BMW сбил 50-летнего велосипедиста.

Климов добавил, что виновником аварии оказался помощник судьи Сокольского райсуда Андрей Загорский.

Депутат отметил, что в результате ДТП велосипедист получил перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы.

По его словам, проверка водителя на состояние алкогольного опьянения, которую провели работники Сокальской ЦРБ, показала результат 0,6 промилле.

Пьяный помощник судьи сбил велосипедиста / Фото Александра Климова

Читайте также Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители подтвердили, что водитель BMW, 27-летний житель Сокаля, находился в состоянии алкогольного опьянения. 50-летнего велосипедиста, пострадавшего в ДТП, отвезли в Червоноградскую больницу. Медики диагностировали у него перелом левой ноги, политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом обеих костей левой голени, закрытую травму и ушиб грудной клетки.

Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3,4 до 8,5 тысячи гривен штрафа или до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Правоохранители проводят расследование / Фото Александра Климова