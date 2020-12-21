На Львовщине пьяный священник спровоцировал смертельное ДТП: суд вынес ему приговор
Пьяный настоятель церкви Святой великомученицы Параскевы (УГКЦ) в селе Берлин Бродовского района Василий Фитьо летом совершил ужасное ДТП. В результате аварии погиб 46-летний пассажир его авто, а 2 другие пассажирки травмировались. Суд вынес священнику приговор – 3 года за решеткой.
Алкотест показал превышение алкоголя в крови священника в 16 раз. В таком состоянии он сел за руль и потерял контроль над машиной. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как произошла авария
- 22 августа 2020 года пьяный священник сел за руль своей машины Hyundai Santa Fe.
На повороте возле села Шнырив мужчина не справился с управлением, и его авто перевернулось.
- В результате аварии погиб 46-летний пассажир автомобиля, а 2 несовершеннолетних девушки получили травмы.
- Медики отвезли их в больницу.
- Тест на алкоголь показал значительное превышение – 3,32 промилле. Интересно, что допустимая норма алкоголя в крови – 0,2 промилле. Так, тест священника показал превышение в 16 раз.
Как объяснил свои действия священник
Во время судебного заседания священник признал свою вину. Он рассказал, что сел за руль пьяным, потому что в тот день вместе с односельчанами купался в озере и пил водку.
Позже к мужчинам подошли знакомые девушки. Они попросили подвезти их домой. Священник согласился. Мужчина рассказал, что ехал из села Берлин в село Клекотив на скорости 120 километров в час. На повороте священник пытался снизить скорость, но потерял управление и его машина перевернулась.
Фитьо заявил, что понимает свою обязанность возместить убытки потерпевшим и хочет это сделать. Мужчина просил суд учесть, что одной из девушек он возместил ущерб перед последним судебным заседанием.
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Как происходило судебное заседание
- Сестра мужчины, который погиб в результате ДТП, во время судебного заседания рассказала, что ей еще не возместили ущерб за смерть брата. Однако она попросила судью не наказывать Фитьо, потому что считает, что "Бог ему судья".
- Одна из несовершеннолетних девушек, которые пострадали в аварии, в суде рассказала, что священник уже возместил ей ущерб и она с ним примирилась.
- Вторая девушка заявила, что ей пока ничего не возместили. Однако, обе пострадавшие просили не наказывать священника.
- Судья Бродовского райсуда Ольга Бородийчук признала священника виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть и тяжкие телесные повреждения.
- Суд назвал отягчающим обстоятельством то, что мужчина был в состоянии опьянения.
- Священнику назначили наказание – 3 года за решеткой и лишение водительских прав на год.
- Однако, по украинскому законодательству, Фитьо еще может подать апелляцию на такое решение суда в течение 30 дней.
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