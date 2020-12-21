Пьяный настоятель церкви Святой великомученицы Параскевы (УГКЦ) в селе Берлин Бродовского района Василий Фитьо летом совершил ужасное ДТП. В результате аварии погиб 46-летний пассажир его авто, а 2 другие пассажирки травмировались. Суд вынес священнику приговор – 3 года за решеткой.

Алкотест показал превышение алкоголя в крови священника в 16 раз. В таком состоянии он сел за руль и потерял контроль над машиной. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как произошла авария

22 августа 2020 года пьяный священник сел за руль своей машины Hyundai Santa Fe.

На повороте возле села Шнырив мужчина не справился с управлением, и его авто перевернулось.

На повороте возле села Шнырив мужчина не справился с управлением, и его авто перевернулось. В результате аварии погиб 46-летний пассажир автомобиля, а 2 несовершеннолетних девушки получили травмы.

Медики отвезли их в больницу.

Тест на алкоголь показал значительное превышение – 3,32 промилле. Интересно, что допустимая норма алкоголя в крови – 0,2 промилле. Так, тест священника показал превышение в 16 раз.

Как объяснил свои действия священник

Во время судебного заседания священник признал свою вину. Он рассказал, что сел за руль пьяным, потому что в тот день вместе с односельчанами купался в озере и пил водку.

Позже к мужчинам подошли знакомые девушки. Они попросили подвезти их домой. Священник согласился. Мужчина рассказал, что ехал из села Берлин в село Клекотив на скорости 120 километров в час. На повороте священник пытался снизить скорость, но потерял управление и его машина перевернулась.

Фитьо заявил, что понимает свою обязанность возместить убытки потерпевшим и хочет это сделать. Мужчина просил суд учесть, что одной из девушек он возместил ущерб перед последним судебным заседанием.

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Как происходило судебное заседание