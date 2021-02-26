На Львовщине 25 февраля правоохранители остановили пьяного водителя Opel Astra. Мужчина настойчиво пытался откупиться от полицейских, но ничего не удалось. Теперь нарушителю грозит до 68 тысяч гривен штрафа.

Инцидент произошел около 18:30 в Каменке-Бугской. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

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Как мужчина пытался дать взятку полицейским

Около 18:30 в Каменке-Бугской патрульные остановили автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время оформления протокола об административных правонарушениях, правоохранители заметили, что 41-летний местный житель был пьян.

Мужчина отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

Вместо этого он предложил полицейским взятку за непривлечение его к ответственности.

На замечание патрульных об уголовной ответственности, предусмотренной за такие действия, мужчина не реагировал и продолжал настойчиво предлагать деньги.

Мужчина пытался откупиться от полиции / Фото полиции Львовщины

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за "предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 68 тысяч гривен штрафа или от 2 до 4 лет ограничения или лишения свободы. Правоохранители проводят досудебное расследование.

Также полицейские установили, что ранее мужчину лишили водительских прав. Поэтому правоохранители составили на водителя 3 админпротокола:

за "нарушение правил пользования внешними осветительными приборами";

за "управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав";

за "управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения".

Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины