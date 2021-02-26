На Львовщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции: ему грозит большой штраф – фото
На Львовщине 25 февраля правоохранители остановили пьяного водителя Opel Astra. Мужчина настойчиво пытался откупиться от полицейских, но ничего не удалось. Теперь нарушителю грозит до 68 тысяч гривен штрафа.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 18:30 в Каменке-Бугской. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
К теме Требовал 365 тысяч гривен "отката": во Львове на взятке взяли чиновника ЛОГА – фото
Как мужчина пытался дать взятку полицейским
- Около 18:30 в Каменке-Бугской патрульные остановили автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
- Во время оформления протокола об административных правонарушениях, правоохранители заметили, что 41-летний местный житель был пьян.
- Мужчина отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.
- Вместо этого он предложил полицейским взятку за непривлечение его к ответственности.
- На замечание патрульных об уголовной ответственности, предусмотренной за такие действия, мужчина не реагировал и продолжал настойчиво предлагать деньги.
Мужчина пытался откупиться от полиции / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за "предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 68 тысяч гривен штрафа или от 2 до 4 лет ограничения или лишения свободы. Правоохранители проводят досудебное расследование.
Также полицейские установили, что ранее мужчину лишили водительских прав. Поэтому правоохранители составили на водителя 3 админпротокола:
- за "нарушение правил пользования внешними осветительными приборами";
- за "управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав";
- за "управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения".
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью