Убегал от полиции: на Львовщине пьяный водитель разнес стену и двери супермаркета – фото

В Давидове 3 июня правоохранители задержали пьяного водителя Skoda Octavia. Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, выбил дверь и разбил стену супермаркета.

Первыми сообщили об этом инциденте на фейсбук-странице "Наш Давидов". Однако местные жители подумали, что двери супермаркета просто взорвали.

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Водитель разнес стену и двери супермаркета

В 2:40 на улице Галицкой водитель автомобиля Skoda Octavia, 31-летний местный житель, не справился с управлением и въехал в здание супермаркета.

Председатель Давыдовского ОТГ Владимир Керницкий в комментарии ZAXID.NET рассказал, что мужчина разбил двери супермаркета, убегая от полиции.

К счастью, в результате ДТП он не пострадал.

Правоохранители заметили, что водитель был пьян.

Однако он отказался от проверки на состояние опьянения.



Водитель разбил двери супермаркета / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители составили на водителя протокол

Правоохранители составили на мужчину 2 административных протокола:

за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества";

за "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

За пьяное вождение водителю грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительских прав на год.



Мужчина был пьян / Фото полиции Львовщины



Правоохранители составили на водителя 2 админпротокола / Фото полиции Львовщины