На трассе Киев – Чоп 9 марта патрульные заметили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Мужчина пытался скрыться, но его машина застряла, и он начал стрелять в правоохранителей из ружья.

Инцидент произошел возле населенного пункта Запытов около 15:00. Водителю грозит тюрьма.

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Пьяный водитель не смог убежать и начал стрелять в патрульных

Около 15:00 на трассе Киев – Чоп патрульные заметили водителя Chevrolet, который проехал железнодорожный переезд на красный сигнал светофора .

. Патрульные дали мужчине указание остановиться, но тот его проигнорировал и ускорился. Началось преследование.

Во время побега водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже совершил ДТП .

. Мужчина наехал на ограждение остановки общественного транспорта, однако это его не остановило и он продолжил убегать.

В населенном пункте Запытов мужчина заехал в поле и застрял . Он вышел из машины, взяв с собой ружье, и начал угрожать патрульным, что будет стрелять, если ему не дадут убежать.

. Он вышел из машины, взяв с собой ружье, и патрульным, что будет стрелять, если ему не дадут убежать. Затем мужчина выстрелил трижды : один раз в воздух и дважды – в направлении патрульных.

: один раз в воздух и дважды – в направлении патрульных. Полицейские, в свою очередь, вынуждены были использовать табельное огнестрельное оружие , чтобы остановить вооруженного мужчину.

, чтобы остановить вооруженного мужчину. Беглеца догнали и задержали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Патрульные заметили, что 30-летний водитель был пьян. Вероятно, именно поэтому он пытался скрыться от полиции.



Пьяный водитель стрелял в патрульных / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Водителю может грозить пожизненное заключение

На место событий приехали следователи. Правоохранители изъяли оружие и направили на экспертизу.

Предварительная квалификация происшествия – "покушение на убийство правоохранителя". За такое преступление водителю может грозить от 9 до 15 лет за решеткой или даже пожизненное заключение. Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.



Водителю может грозить пожизненное заключение / Фото Патрульной полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины