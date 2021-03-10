Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото
На трассе Киев – Чоп 9 марта патрульные заметили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Мужчина пытался скрыться, но его машина застряла, и он начал стрелять в правоохранителей из ружья.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел возле населенного пункта Запытов около 15:00. Водителю грозит тюрьма.
Интересно В Винниках пьяный водитель Honda без документов врезался в такси: фото
Пьяный водитель не смог убежать и начал стрелять в патрульных
- Около 15:00 на трассе Киев – Чоп патрульные заметили водителя Chevrolet, который проехал железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.
- Патрульные дали мужчине указание остановиться, но тот его проигнорировал и ускорился. Началось преследование.
- Во время побега водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже совершил ДТП.
- Мужчина наехал на ограждение остановки общественного транспорта, однако это его не остановило и он продолжил убегать.
- В населенном пункте Запытов мужчина заехал в поле и застрял. Он вышел из машины, взяв с собой ружье, и начал угрожать патрульным, что будет стрелять, если ему не дадут убежать.
- Затем мужчина выстрелил трижды: один раз в воздух и дважды – в направлении патрульных.
- Полицейские, в свою очередь, вынуждены были использовать табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить вооруженного мужчину.
- Беглеца догнали и задержали. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
- Патрульные заметили, что 30-летний водитель был пьян. Вероятно, именно поэтому он пытался скрыться от полиции.
Пьяный водитель стрелял в патрульных / Фото Патрульной полиции Львовщины
К теме В центре Львова пьяный водитель внедорожника снес ограждение и скрылся: фото и видео
Водителю может грозить пожизненное заключение
На место событий приехали следователи. Правоохранители изъяли оружие и направили на экспертизу.
Предварительная квалификация происшествия – "покушение на убийство правоохранителя". За такое преступление водителю может грозить от 9 до 15 лет за решеткой или даже пожизненное заключение. Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Водителю может грозить пожизненное заключение / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины
Поделиться новостью