Водителю грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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В результате ДТП пострадали две 17-летних девушки

В 1:00 на улице Воляном в Буске водитель автомобиля ВАЗ-2105, 25-летний житель Золочевского района, не справился с управлением.

Его авто вылетело в кювет и перевернулось.

В результате ДТП травмировались 2 пассажирки автомобиля.

17-летние жительницы Буска попали в больницу.

Во время медицинского освидетельствования в крови водителя обнаружили 2,39 промилле алкоголя.



ДТП вызвал пьяный водитель / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства и причины ДТП.



Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины