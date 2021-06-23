Евангелие весит около 30 килограммов. Переплет книги украшен серебром.

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Воры вернули украденное Евангелие

Возле храма в Самборе недавно нашли похищенное в 2020 году старинное Евангелие.

Украшенную серебром книгу XVI века похитители подкинули неподалеку храма святителя Павла Конюшкевича. Евангелие нашли возле трапезной во дворе православной церкви,

– говорится в сообщении "Громада Самбора".

В храме эту древнюю книгу использовали только на Пасху. Его похитили, подобрав ключи к замку храма.

Заметьте! Из церкви УПЦ КП Святителя Павла Конюшкевича в Самборе 14 декабря 2020 года похитили Евангелие. Его еще в XVI веке подарили Самборскому православному братству. Полиция открыла уголовное производство, однако так и не смогла найти злоумышленников.