На Львовщине подняли стоимость проезда в пригородных маршрутках

Перевозчики, которые обслуживают пригородные и междугородние автобусы на Львовщине, в очередной раз подняли стоимость проезда. Почти на всех направлениях тарифы выросли в пределах 30%.

Стоимость поездки за одну остановку сейчас составляет 12 гривен. Минимальная цена выросла на 2 гривны.

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На Львовщине выросла стоимость проезда в пригородных маршрутках

Руководитель концерна "Экопастранс" Игорь Самардак 8 июля рассказал, что на Львовщине продолжается постепенное поднятие стоимости проезда. Его начали в 2020 году из-за негативного влияния карантинных ограничений. В декабре прошлого года проезд в пригородных маршрутках подорожал на 20%.

После подорожания тарифов во львовском общественном транспорте областные перевозчики в очередной раз подняли цены. Стоимость минимальной поездки на пригородном транспорте выросла с 10 до 12 гривен.

С июня и по сей день тарифы поднимали по-разному. Например, в маршрутках №140, которые обслуживает "Фиакр Львов", стоимость поездки в июле повысилась на 5 – 6 гривен. Новый тариф со Львова в Городок сейчас составляет 32 гривны.

На каждом маршруте были определенные свои нюансы, учитывая договоренности с органами местного самоуправления, активистами. Старались максимально оттянуть, чтобы это не было разовое поднятие, а постепенное,

– отметил Самардак.

Он добавил, что решение о поднятии стоимости проезда приняла Ассоциация перевозчиков Львовщины и скорректировала его со всеми перевозчиками.

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Перевозчики устанавливают новые тарифы по своему усмотрению

Руководитель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка отметил, что в области изменилась стоимость проезда практически на всех пригородных и междугородних маршрутах. В частности, тарифы повысились на поездки в самборском, николаевском, радеховском, каменка-бугском и бродовском направлениях.

"Пригородные и междугородние маршруты работают по нерегулируемому тарифу, и каждое предприятие принимает решение об изменении стоимости проезда самостоятельно. Ассоциация рекомендовала предприятиям по своему усмотрению рассмотреть вопрос о пересмотре тарифов, поскольку изменились экономические составляющие себестоимости", – добавил Велийка.

Начальник управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий рассказал, что облгосадминистрации в течение нескольких лет не влияют на образование тарифов перевозчиками и не вмешиваются в этот процесс.

"Выросла доля жалоб, связанных с ценообразованием. Единственное, о чем мы можем просить перевозчиков, – заранее уведомлять общины, глав ОТО, старост, размещать информацию в транспортных средствах", – добавил Рудницкий.