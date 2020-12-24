На Львовщине суд вынес приговор трем подросткам. Юные злоумышленники в апреле 2019 года жестоко убили своего знакомого из-за 12 тысяч гривен, которые тот якобы задолжал.

Тело убитого знакомого злоумышленники закопали на огороде. Суд признал подростков виновными в вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как подростки убили своего знакомого

В апреле 2019 года в Жовкве трое жителей района (в то время одному было 15 лет, а другим – по 17 лет) требовали у своего 17-летнего знакомого 12 тысяч гривен. Парень их якобы задолжал.

Для того, чтобы знакомый вернул "долг", подростки жестоко его избили.

Парень получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он умер на месте нападения.

Чтобы скрыть преступление, подростки закопали тело знакомого на огороде, рядом с домом одного из нападавших.

Правоохранители открыли уголовные производства за вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Злоумышленников вскоре задержали.



Подростки убили своего знакомого в апреле 2019 года / Фото Львовской облпрокуратуры

Какой приговор вынес суд

Суд поддержал позицию прокуроров и признал юношей виновными в вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Судья назначил им наказание – одному нападавшему – 8 лет за решеткой, а двум другим – по 7 лет и 6 месяцев в тюрьме.



Подростки хотели, чтобы парень вернул им "долг" / Фото Львовской облпрокуратуры



Суд признал нападавших виновными / Фото Львовской облпрокуратуры