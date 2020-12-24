На Львовщине подростки жестоко убили своего знакомого из-за вымышленного долга: фото
На Львовщине суд вынес приговор трем подросткам. Юные злоумышленники в апреле 2019 года жестоко убили своего знакомого из-за 12 тысяч гривен, которые тот якобы задолжал.
Тело убитого знакомого злоумышленники закопали на огороде. Суд признал подростков виновными в вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
Интересно Полиция разыскивает особо опасного преступника: мужчине грозит пожизненное заключение – фото
Как подростки убили своего знакомого
- В апреле 2019 года в Жовкве трое жителей района (в то время одному было 15 лет, а другим – по 17 лет) требовали у своего 17-летнего знакомого 12 тысяч гривен. Парень их якобы задолжал.
- Для того, чтобы знакомый вернул "долг", подростки жестоко его избили.
- Парень получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он умер на месте нападения.
- Чтобы скрыть преступление, подростки закопали тело знакомого на огороде, рядом с домом одного из нападавших.
- Правоохранители открыли уголовные производства за вымогательство и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.
- Злоумышленников вскоре задержали.
Подростки убили своего знакомого в апреле 2019 года / Фото Львовской облпрокуратуры
Какой приговор вынес суд
Суд поддержал позицию прокуроров и признал юношей виновными в вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Судья назначил им наказание – одному нападавшему – 8 лет за решеткой, а двум другим – по 7 лет и 6 месяцев в тюрьме.
Подростки хотели, чтобы парень вернул им "долг" / Фото Львовской облпрокуратуры
Суд признал нападавших виновными / Фото Львовской облпрокуратуры
Поделиться новостью