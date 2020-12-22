На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину: полиция устанавливает личность погибшего – фото
На Львовщине 21 декабря поезд сообщением Рахов – Киев сбил мужчину. Он погиб на месте происшествия. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего.
Инцидент произошел около 23:00 в селе Пониковица. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как поезд насмерть сбил мужчину
- Сообщение о гибели мужчины под колесами поезда поступило правоохранителям около 23:00.
- Полицейские, не теряя ни минуты, выехали в село Пониковица на место инцидента.
- На месте происшествия работали следователи и другие сотрудники территориального подразделения полиции.
- Правоохранители установили, что машинист поезда сообщением Рахов – Киев не заметил мужчину и наехал на него.
- Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте происшествия.
- Полицейские пока не установили личность погибшего.
Поезд Рахов – Киев насмерть сбил мужчину / Фото полиции Львовщины
Правоохранители открыли уголовное производство
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 10 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить личность погибшего.
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