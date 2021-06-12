На Львовщине погода поражала двойной радугой: видео

Во Львовской области днем 11 июня местные жители могли полюбоваться невероятным погодным явлением. После сильного дождя в небе появились сразу две радуги.

Радуга на Львовщине

После сильного ливня в небе над Яворовским районом возникла радуга. Местные жители поделились невероятными кадрами в социальных сетях.

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Нижняя радуга была яркой и сильно выделялась на фоне синего неба. Сверху над ней, уже не такая заметная, была еще одна радуга.

Люди любовались редким явлением и активно постили фотографии в социальных сетях.

Смотрите видео двойной радуги на Львовщине:

На Львовщине жители после дождя любовались радугой: видео



На Львовщине зафиксировали редкое явление / Скриншот

Что известно о редком явлении

Двойная радуга случается в природе не часто, а наблюдать ее можно около 5 минут. Она состоит из двух радуг: нижняя часть яркая, а вторая располагается над нижней и менее яркая. Двойная радуга объясняется тем, что солнечные лучи дважды отражаются в каплях.

Источник: Двойная радуга случается в природе не часто, а наблюдать ее можно около 5 минут. Она состоит из двух радуг: нижняя часть яркая, а вторая располагается над нижней и менее яркая. Двойная радуга объясняется тем, что солнечные лучи дважды отражаются в каплях.Источник: Википедия

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