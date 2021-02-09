На Львовщине 9 февраля правоохранители задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении людей для вымогательства выкупа. В частности злоумышленники похитили бизнесмена, чтобы не возвращать ему 200 тысяч долларов долга, которые у мужчины взял один из членов группировки.

Правоохранители сообщили о подозрениях лидеру и 6 членам преступной группы. Вскоре суд изберет для них меры пресечения.

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Как мужчины похитили предпринимателя

Правоохранители выяснили, что лидером преступной группировки был 33-летний житель Львовщины , так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом.

преступной группировки , так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом. Мужчина имел за плечами криминальный опыт – совершения разбоев и убийства – и был авторитетом среди криминалитета.

– совершения разбоев и убийства – и Злоумышленник подыскал себе "помощников" – 6 жителей Львова и области в возрасте от 21 до 44 лет.

Преступная группировка специализировалась на похищении людей с целью вымогательства денег и принятия решений в пользу злоумышленников.

и принятия решений в пользу злоумышленников. По информации Нацполиции, 30-летний участник группировки взял у местного предпринимателя в долг 200 тысяч долларов.

взял у местного предпринимателя в долг Не желая его возвращать, злоумышленник обратился за помощью к "смотрящему".

Затем 5 членов группы, получив информацию о предпринимателе от своего "коллеги", разработали план похищения бизнесмена.

бизнесмена. Это мужчины сделали для того, чтобы он отказался от возврата долга.

В начале ноября 2020 года мужчины силой затолкали бизнесмена в автомобиль и вывезли за пределы Львова.

и вывезли за пределы Львова. Злоумышленники избивали его и угрожали расправой над семьей в случае обращения в полицию.

в случае обращения в полицию. Так, они заставили предпринимателя отказаться от возврата долга.

отказаться от возврата долга. Кроме того, злоумышленники обязали мужчину платить им ежемесячно 5 тысяч гривен за беспрепятственное ведение бизнеса.

Смотрите фото задержания преступной группировки / Фото Нацполиции

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Злоумышленникам сообщили о подозрениях

Следователи сообщили лидеру преступной группы о подозрении в похищении человека и распространении преступного влияния. Одному из участников группы сообщили о подозрении в похищении человека с применением преступного воздействия, а другим пятерым – о вымогательстве.

Во время обысков правоохранители изъяли:

оружие;

боеприпасы;

удостоверение правоохранительных органов;

одежду с логотипами различных подразделений, которые злоумышленники, вероятно, использовали в своей преступной деятельности;

десятки паспортов;

мобильные телефоны;

и другие вещественные доказательства.

Согласно постановлению Галицкого районного суда, правоохранители задержали подозреваемых и доставили их в суд для избрания меры пресечения. Во время досудебного расследования следователи будут выяснять и другие факты противоправной деятельности преступной группировки.