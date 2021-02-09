На Львовщине похитили бизнесмена, чтобы не возвращать 200 тысяч долларов долга: фото
На Львовщине 9 февраля правоохранители задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении людей для вымогательства выкупа. В частности злоумышленники похитили бизнесмена, чтобы не возвращать ему 200 тысяч долларов долга, которые у мужчины взял один из членов группировки.
Источник:Нацполиция Украины
Правоохранители сообщили о подозрениях лидеру и 6 членам преступной группы. Вскоре суд изберет для них меры пресечения.
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Как мужчины похитили предпринимателя
- Правоохранители выяснили, что лидером преступной группировки был 33-летний житель Львовщины, так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом.
- Мужчина имел за плечами криминальный опыт – совершения разбоев и убийства – и был авторитетом среди криминалитета.
- Злоумышленник подыскал себе "помощников" – 6 жителей Львова и области в возрасте от 21 до 44 лет.
- Преступная группировка специализировалась на похищении людей с целью вымогательства денег и принятия решений в пользу злоумышленников.
- По информации Нацполиции, 30-летний участник группировки взял у местного предпринимателя в долг 200 тысяч долларов.
- Не желая его возвращать, злоумышленник обратился за помощью к "смотрящему".
- Затем 5 членов группы, получив информацию о предпринимателе от своего "коллеги", разработали план похищения бизнесмена.
- Это мужчины сделали для того, чтобы он отказался от возврата долга.
- В начале ноября 2020 года мужчины силой затолкали бизнесмена в автомобиль и вывезли за пределы Львова.
- Злоумышленники избивали его и угрожали расправой над семьей в случае обращения в полицию.
- Так, они заставили предпринимателя отказаться от возврата долга.
- Кроме того, злоумышленники обязали мужчину платить им ежемесячно 5 тысяч гривен за беспрепятственное ведение бизнеса.
Смотрите фото задержания преступной группировки / Фото Нацполиции
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Злоумышленникам сообщили о подозрениях
Следователи сообщили лидеру преступной группы о подозрении в похищении человека и распространении преступного влияния. Одному из участников группы сообщили о подозрении в похищении человека с применением преступного воздействия, а другим пятерым – о вымогательстве.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- оружие;
- боеприпасы;
- удостоверение правоохранительных органов;
- одежду с логотипами различных подразделений, которые злоумышленники, вероятно, использовали в своей преступной деятельности;
- десятки паспортов;
- мобильные телефоны;
- и другие вещественные доказательства.
Согласно постановлению Галицкого районного суда, правоохранители задержали подозреваемых и доставили их в суд для избрания меры пресечения. Во время досудебного расследования следователи будут выяснять и другие факты противоправной деятельности преступной группировки.
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