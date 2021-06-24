Инцидент произошел в пункте пропуска Шегини. Таможенники сообщили о случае в полицию.
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Поляк купил в Украине 60-летнюю "Волгу"
- Вечером 23 июня в пункт пропуска Шегини за рулем ретро-автомобиля ГАЗ-21 прибыл 35-летний поляк.
- Во время проверки таможенники заметили, что на кузове автомобиля не было идентификационного номера.
- Иностранец купил "Волгу" в свою коллекцию.
- Однако мужчина не позаботился о проверке и оформлении документов, необходимых для пересечения границы.
На кузове машины не было идентификационного номера / Фото Госпогранслужбы
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Дело расследует полиция
Из-за отсутствия необходимых документов поляк не смог выехать в Польшу на автомобиле советского автопрома. Пограничники сообщили правоохранителям об этом инциденте.
Действия мужчины могут квалифицировать как "уничтожение, подделку или замену номеров узлов и агрегатов транспортного средства". За такое правонарушение предусмотрено наказание – от 2 550 до 4 250 гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ или ограничение свободы сроком до 3 лет.
Мужчину не выпустили в Польшу / Фото Госпогранслужбы
Правоохранители расследуют это дело / Фото Госпогранслужбы